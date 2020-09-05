В Институте истории Академии наук Татарстана обсудили Стратегию действий татарского народа

В пятницу, 4 сентября в Институте Истории Академии наук Татарстана им. Ш.Марджани состоялся круглый стол на тему «Будущее гуманитарных наук в свете Стратегии действия»

В аналитической беседе экспертов были обсуждены следующие актуальные вопросы:

–«Татары: Стратегия действия» и приоритеты академической науки в Татарстане;

–перспективы гуманитарной науки Татарстана;

–внедрение и использование современных информационных технологий в продвижении исторических исследований.

– направления популяризация истории татарского народа и Татарстана.

Модератор беседы Радик Салихов, и.о. директора Института истории, доктор исторических наук, рассказал о значении документа по стратегии действии, принятого на сходе «Миллэт жыены», предложил поделиться идеями по раскрытию потенциала исторической науки в решении проблем сохранения национальной идентичности и этнокультурного развития татарского народа.

В обсуждении поднятых вопросов приняли участие директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, доктор исторических наук Искандер Гилязов,

заведующий отделом Института истории кандидат исторических наук Бахтияр Измайлов, главный редактор журнала «Туган җир — Родной край», член Национального Совета Всемирного конгресса татар, доктор исторических наук Дамир Исхаков,

заведующая отделом этнологических исследований Института истории, доктор социологических наук Гульнара Габдрахманова,

главный научный сотрудник Института истории, доктор исторических наук Лилия Габдрафикова;

профессор Институт международных отношений К(П)ФУ, доктор исторических наук Раиль Фахрутдинов,

главный редактор интернет студии Всемирного конгресса татар Римзиль Валеев,

доктор философии (PhD),профессор Амстердамского университета Альфрид Бустанов,

руководитель Центра истории и теории национального образования Института истории, кандидат педагогических наук Марат Гибатдинов.

В ходе обсуждения поднятых вопросов состоялась откровенная и конструктивная дискуссия, которая завершилась внесением интересных предложений, направленных на глубокое изучение и популяризацию истории татар, реализацию задач, поставленных в Стратегии действий, одобренной на участниками общетатарскорго схода.