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В Институте восточных рукописей РАН обсудили возможности оцифровки татароязычных изданий

В Институте восточных рукописей РАН обсудили возможности оцифровки татароязычных изданий

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 29.02.2020 0 10

Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин провел встречу с директором Института восточных рукописей Российской академии наук, доктором исторических наук, член-корреспондентом ИВР РАН Ириной Поповой.

Как известно, в институте хранятся около пяти тысяч татарских книг в основной части на старотатарском языке. В научных кругах этот фонд еще называют «Казанским фондом». Татарские книги поступали в Азиатский Музей в течении ста с лишним лет из различных типографий России. Кроме того, коллекция пополнялась личными библиотеками востоковедов нескольких поколений. В настоящее время началась работу по составлению библиографического указателя книг, хранящихся в фондах института.

Во время встречи обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе возможности оцифровки татароязычных изданий.

Институт восточных рукописей РАН (ИВР РАН) — ведущий научно-исследовательский институт Российской академии наук в области комплексного изучения памятников письменности Востока, а также древней и средневековой истории стран Азии и Северной Африки.

Датой создания института считается ноябрь 1818 года, когда в составе Академии наук был создан Азиатский музей. Первоначально он представлял собой хранилище восточных рукописей и книг и до 1861 г. размещался в здании Кунсткамеры.

tatspb.tatarstan.ru

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