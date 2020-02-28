В Иваново состоится финал конкурса чтецов стихов М.Джалиля

Сегодня, 28 февраля, в Доме национальностей г.Иваново состоится финал Международного татарского конкурса чтецов стихов поэта-героя Мусы Джалиля «Шигърият тавышы» («Голос поэзии»).

В конкурсе «Шигърият тавышы» принимают участие дети, подростки, студенты, а также чтецы из соседних регионов ЦФО и Республики Татарстан.

Конкурс состоит из двух этапов. С 1 по 15 февраля проходил отборочный тур, по результатам которого жюри отобрало лучших исполнителей произведений Мусы Джалиля на татарском языке, на русском языке и на родном для чтеца языке.

Для ивановских участников конкурса отборочные слушания проходили очно, для иногородних чтецов – в заочной форме, когда конкурсная комиссия слушала исполнения стихов в присланных участниками записях.

В общей сложности в отборочных слушаниях участвовали около 170 человек, 20 из них стали победителями первого тура и вышли в финал.

Адрес: Иваново, Почтовая ул., 3.

Начало в 17:00.

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