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В Иваново состоится финал конкурса чтецов стихов М.Джалиля

В Иваново состоится финал конкурса чтецов стихов М.Джалиля

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 28.02.2020 0 4

Сегодня, 28 февраля, в Доме национальностей г.Иваново состоится финал Международного татарского конкурса чтецов стихов поэта-героя Мусы Джалиля «Шигърият тавышы» («Голос поэзии»).

В конкурсе «Шигърият тавышы» принимают участие дети, подростки, студенты, а также чтецы из соседних регионов ЦФО и Республики Татарстан.

Конкурс состоит из двух этапов. С 1 по 15 февраля проходил отборочный тур, по результатам которого жюри отобрало лучших исполнителей произведений Мусы Джалиля на татарском языке, на русском языке и на родном для чтеца языке.

Для ивановских участников конкурса отборочные слушания проходили очно, для иногородних чтецов – в заочной форме, когда конкурсная комиссия слушала исполнения стихов в присланных участниками записях.

В общей сложности в отборочных слушаниях участвовали около 170 человек, 20 из них стали победителями первого тура и вышли в финал.

Адрес: Иваново, Почтовая ул., 3.

Начало в 17:00.

tatarlar.info

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