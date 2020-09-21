В Ижевске стартовали уроки разговорного татарского для начинающих #ТелБел. Союз татарской молодежи Удмуртской республики «Иман» организует их третий год. Занятия проходят 1 раз в неделю в Доме дружбы народов.

«Всё возрастает количество участников, заинтересовавшихся уроками разговорного татарского для начинающих, и это не может не радовать. Если ты не знаешь свой родной язык, но очень хочешь его выучить, то тогда тебе к нам. Мы с радостью принимаем всех. Не стоит стесняться прийти на #ТелБел , так как все обучающиеся находятся примерно на одном уровне и ещё только начинают постигать азы татарского языка, — пишут организаторы.

На занятия достаточно лишь взять с собой ручку и тетрадку, а также хорошее настроение.