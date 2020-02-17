В Калуге отпразднуют День национальной культуры Татарстана

В Областном молодежном центре 23 февраля в 14.00 пройдет День национальной культуры Татарстана.

По уже давно сложившейся традиции, татарская диаспора, проживающая на территории Калужской области, представит в этот день гостям праздника свою национальную культуру во всем ее многообразии.

Во время праздника гостям предложат национальные татарские блюда, которые никого не оставят равнодушным, продемонстрируют свои национальные костюмы, хранящие в себе самобытную историю татар, а так же представят выставку прикладного творчества.

В концертной программе примет участие вокальный ансамбль Татарской песни «Дуслык». Свои творческие композиции гостям праздника подарят танцевальные коллективы «Ташир», «Колорит», «Молодость», «Акварель», а так же студия эстрадной песни «Акцент».

znamkaluga.ru