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В Калуге прошел День национальной культуры Татарстана

В Калуге прошел День национальной культуры Татарстана

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 02.03.2020 0 6

23 февраля в Калуге прошёл День национальной культуры Татарстана.

На входе в Областной молодёжный центр калужан угощали национальными блюдами. Все желающие могли попробовать чак-чак, бэлеш, кыстыбый, эчпочмак и другие блюда.

Здесь же была организована выставка декоративно-прикладного творчества. Это и образцы татарской вышивки, и национальные костюмы. Многие вещи, представленные на выставке, имеют свой неповторимый узор, стиль, орнамент, свою историю и передаются из поколения в поколение.

Представлена была и печатная продукция, выпускающаяся на территории республики Татарстан. Газеты, которые печатаются в Татарстане, регулярно присылаются в Калужскую область, чтобы представители татарской диаспоры были в курсе новостей, происходящих у них на Родине.

На праздничном концерте активисты местной национально-культурной автономии Татарстана и вокальный ансамбль татарской песни «Дуслык» представили свои национальные танцы и песни о дружбе, родном крае, любви и надежде. Яркие и красочные костюмы исполнителей создавали атмосферу особого национального колорита и праздника.

В празднике приняли участие не только члены татарской Региональной национально-культурной автономии, но и представители других калужских диаспор.

kaluganews.ru

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