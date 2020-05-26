В Камскополянской школе №2 провели конкурс семейного кулинарного творчества

С 15 по 20 мая в Камскополянской школе №2 прошел конкурс семейного кулинарного творчества «Татарские национальные блюда» и «Национальные блюда народов Поволжья», посвященный 100-летию ТАССР.

Девиз данного конкурса: «Национальная кухня – визитная карточка нашего народа». Цели и задачи конкурса: развить у учащихся понимание того, что национальная кухня одно из средств для взаимопонимания культур, продемонстрировать профессиональное мастерство, творческие способности, а также воспитать у учащихся уважение и осознание ценности всемирного культурного наследия.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введенного дистанционного обучения в школе, конкурс проходил в онлайн – режиме.

Так, например, ученик 5А класса Айрат Галиуллин вместе с мамой приготовил национальное блюдо эчпочмак. Эчпочмак — блюдо татарской национальной кухни, представляющее из себя треугольные пирожки с мясной начинкой. Тесто может быть любым, но начинка традиционно состоит из мяса, картошки и лука, закладывается она сырой. Вкусными горячими пирожками Айрат накормил всю свою семью.

Алия и Ленар Хайруллины испекли печенье бармак. Бармак – татарское печенье в виде сладких рулетиков с ореховой начинкой. Бармак переводится как пальцы. Именно из-за схожести с ними и были так названы эти маленькие рулетики. Рецептом бармака ребята поделились со всеми желающими попробовать это блюдо.

Ученик 4Б класса Олег Лысов приготовил всем известную и любимою многими восточную сладость чак-чак. Чак-чак – это лакомство из жареных во фритюре кусочков пресного теста, которые потом заливаются медовым сиропом. Домочадцы были довольны от приготовленного домашнего чак-чака своими руками!

Татарское национальное блюдо кыстыбый приготовила ученица 1А класса Карина Нефедова. Кыстыбый – блюдо татарской кухни, которое представляет собой лепешки, в которые завернуто картофельное пюре.

К ученикам, конечно же, присоединились учителя. Они похвастались своими кулинарными способностями. Так, учитель начальных классов Любовь Борисовна Илюхина подала пример ученикам и приготовила хворост. Национальная татарская кухня богата вкусной и разнообразной выпечкой. Одно из таких вкуснейших лакомств — это хворост. «Кош теле» в переводе с татарского означает «птичий язык». Этот вкусный десерт пришелся по вкусу и взрослым и детям.

Разнообразные рецепты эчпочмаков, губадии, кыстыбый, бэлеша, шурпы, чак-чака, хвороста, плова, пэрэмэчей, баурска были представлены учащимися. Каждый из них поделился рецептом своей семьи, который передается из поколения к поколению. Участников было очень много, сейчас подводятся итоги, победители получат заслуженные дипломы.

Ольга Романова

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