В Казахстане провели конкурс кулинарного мастерства

27 февраля «Восточно-Казахстанский областной Татарский общественный центр» под руководством Камилии Исмаиловой провел традиционный конкурс кулинарного мастерства «Татар халык ашлары бик тәмле һәм файдалы», посвященный празднованию 25-летия Ассамблеи народов Казахстана и 30-летия Татарского центра.

Целью конкурса стало возрождение традиционной татарской кухни; демонстрация многообразия татарских блюд; выявление и поощрение лучших мастеров, сохраняющих национальные традиции.

Ежегодно этот конкурс собирает большое количество истинных кулинаров. В этом году были представлены 32 блюда.

Члены жюри — большие знатоки татарской кухни, под председательством заместителя акима города Семей Садырбаева А.С., пробовали каждое блюдо. При подведении итогов учитывалась и рецептура блюда, и его подача. Бесспорным победителем стал «Зур бәлеш», представленный Измаиловой Тахирой. Первое место единогласно присудили блюду под названием «Куллама», которое приготовил из конины и теста Сайфуллин Тахир — директор Бородулихинского филиала Восточно-Казахстанского областного Татарского общественного центра.

Всем участникам конкурса были вручены памятные подарки и благодарственные письма.

ОО «Восточно-Казахстанский областной

Татарский общественный центр»