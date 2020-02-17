В Казахстане провели круглый стол «Наши родные на войне»

14 февраля 2020 года Восточно-Казахстанский областной Татарский общественный центр под руководством Камилии Исмаиловой в Городском доме дружбы провел круглый стол «Наши родные на войне», посвященный славной дате- 75 — летнему юбилею Великой Победы. Участники мероприятия поделились воспоминаниями о своих родных, прошедших войну.

Как сказал ветеран войны, полковник воздушно- десантных войск Ахмеров Габдулгазиз Гайнутдинович, мы должны быть благодарны, что живем в свободной стране всем, кто своими жизнями пожертвовал ради мира. Особо хотелось бы отметить, что подрастающее поколение знает и помнит подвиги своих родных. Учащиеся школ — Халитов Ильяс, Вахитова Ильнара рассказали о судьбе дедов, прошедших через огненные годы. Мероприятие завершилось поздравлением основателя музея центра, старейшины Файзулина Шауката Гарифовича.

С 85- летием его поздравил Всемирный Конгресс татар, Полномочное Представительство Республики Татарстан в Республике Казахстан, Городской Дом Дружбы и общество краеведов. Все отметили огромный вклад, который внес Шаукат Гарифович в дело сохранения культуры татар города Семей.