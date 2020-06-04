В Казахстане скончался татарский деятель Шамиль Сагаутдинов

Об этом в группе «Курултай Тюркских Народов» на Facebook написал администратор.

О причинах смерти татарского деятеля не уточняется.

Шамиль Сагаутдинов был патриотом татарской культуры, автором более 50-ти татарских песен, ряда книг по татарской тематике, исследователем татарских имен, поэтом, певцом, композитором, создателем одного из первых сайтов по татарской тематике.

Справка

Шамиль Шавкатович Сагаутдинов (1962 — 2020) — поэт, писатель, композитор, мастер художественного слова, певец, специалист в области компьютерной графики и издательских технологий.

В 1984 году окончил Казахский государственный университет по специальности «теоретическая механика» с отличием. Педагог с 15-летним стажем, кандидат физико-математических наук.

Являлся участником татарских ансамблей «Сарман» с 1986 года и «Алсу» с 1990 года. Написал более 50 песен на татарском языке (слова и музыку). Книга «Илле жырым — йөрәк нурым» содержит ноты и слова 50 песен (на татарском языке), написанных Шамилем Сагаутдиновым за последние 20 лет. Музыку всех и тексты большинства песен сочинил Шамиль Сагаутдинов, он же их и исполнял. Аранжировки песен написал известный казанский музыкант и композитор Ильяс Валишах. Запись песен производилась в Казани.

Внес определенный вклад в татарскую антропонимику: опубликовал книги о значениях и происхождении татарских имен. В 2002 г. создал сайт «Татар жәүһәрләре» («Татарские россыпи»), который в 2003 и 2004 гг. становился победителем международного конкурса татарских интернет-проектов «Звезды Татнета» (г. Казань). Автор книг «Жиңелчә елмаеп» («С легкой улыбкой»), «Илле жырым — йөрәк нурым» («Пятьдесят песен — свет сердца моего»).

Шамиль Сагаутдинов на протяжении ряда лет занимался изучением татарских имен. Результаты своей работы он опубликовал в книге «Татарские имена: происхождение, значения, примеры». В книге приведено более 15 тысяч татарских имен с указанием их значений, а также примеры известных людей, носивших данные имена.

В 2010-2011 гг. Шамиль Сагаутдинов занимался записью аудиосказок для детей. Результатом работы стал аудио-диск «Сказки о богатырях». В этих сказках все мужские роли, а также голоса великанов и чудищ озвучивает Шамиль Сагаутдинов.

tnv.ru