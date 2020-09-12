В Казань приехали работы татарских художников из коллекции фонда Марджани

С 12 сентября в выставочном зале «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль» работает экспозиция «Родник любви и вдохновения». Она состоит из произведений 16 татарских художников XX—XXI веков из коллекции фонда Марджани — это шестьдесят живописных и графических работ, а также скульптура, причем некоторые полотна выставляются впервые.

Два зала «Манежа» разделены как бы географически. В первом представлены художники, жившие и творившие в Средней Азии, это Узбекистан и Казахстан. Здесь можно увидеть работы Баки Урманче, который 15 лет проработал в Казахской ССР, женские образы, навеянные восточной поэзией Чингизу Ахмарову, который в 1964 году занимался оформлением театра оперы и балета в Казани, а также картины Марата Садыкова и Равила Халилова. Можно проследить, как менялись образы царицы Сююмбике на картинах художников разных поколений.

Второй зал раскрывает творчество татарских художников стран Балтии, Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, однако большую часть представляют живописцы Уфы. По мнению создателей выставки, где бы ни оказались представители татарского народа — даже те из них, кто рожден вне Татарстана, — они и по сей день берегут и передают потомкам культуру, традиции, язык, сознание национальной идентичности. Это и есть та прочная нить, которая объединяет представленные работы: от именитого мастера Баки Урманче до самого молодого участника выставки, 35-летнего скульптора Альфиза Сабирова. На выставке можно увидеть две его скульптуры, выполненные в бронзе «Бык» и «Поверженный».

Выставка подготовлена специально для Казани и посвящена 100-летию образования ТАССР. Ни в Башкортостане, ни в странах Средней Азии она экспонироваться не будет. У жителей и гостей Казани есть возможность увидеть шедевры фонда Марджани до конца ноября.

Анна Тарлецкая

realnoevremya.ru