В Казань привезут волос из бороды пророка Мухаммеда

21 ноября в Музее исламской культуры Казанского Кремля откроется выставка «Татары Сибири: реликвии и коллекции», созданная совместно с музеями Тюменской области. Главным экспонатом выставки стал волос из бороды пророка Мухаммеда – мусульманская реликвия, хранящаяся в Тюменском музее уже почти сто лет.

Особое место в экспозиции занимают рукописи и печатные книги конца ХVII — начала XX веков на арабском, персидском, османском и старо-татарском языках. Помимо этого, в экспозиции будут представлены традиционный костюм сибирских татар, ювелирные украшения, фотодокументы, отражающие этнические особенности татар, проживающих в Тюменской области. Офорты из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль», созданные гравером Емельяном Корнеевым в 1808 году, иллюстрируют своеобразие типажей сибирских татар, их костюмов, украшений и быта.

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