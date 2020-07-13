В Казани для туристов откроется усадьба купца Муллина

Для туристов в Казани откроется усадьба купца Муллина, которая станет одним из объектов по маршруту «Купечество Старо-Татарской слободы». Об этом сказал префект особой территории «Старый город» Роберт Гарипов на онлайн-брифинге в мэрии Казани.

«В целом мы видим необходимость в разработке новых туристических продуктов для туристов всех возрастов, начиная от детей и заканчивая пожилым населением. Один из акцентов хотим сделать на нераскрытой до сих пор теме „Купечество Старо-Татарской слободы“, а также на показ жизни и уклада татарской семьи», — заявил спикер.

Усадьба Муллина, которая откроется на этой неделе, будет работать круглый год. Путешественникам покажут дом и двор, где выращивали скот. На территории усадьбы уже начали высаживать фруктовый сад, где установят фигуры сказочных персонажей Су Анасы и Шурале.

Еще стартует совместный проект с «Татаркино» — экскурсия «Казань кинематографическая», на которой покажут места съемок популярных советских и российских фильмов. Другой маршрут посвящен жизни Казани в годы Великой Отечественной войны, с 1941 по 1945 год.

В минувшую пятницу, 10 июля, в Старо-татарской слободе открылась ремесленная ярмарка. Она проработала все выходные и стала популярной среди горожан и гостей Казани. Ярмарки местных мастеров хотят сделать регулярными.

tatar-inform.ru