В Казани к 100-летию ТАССР презентовали книгу «Сокровища татарской кухни», в которой содержится порядка сотни рецептов национальной кухни и рассказывается об истории и традициях республики.

«Я считаю, что книга, которая сегодня представлена, не столько о вкусной еде, которая является нашим культурным брендом, сколько о нашей философии», — сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Она добавила, что важно передавать традиционные рецепты из поколения в поколение. Аюпова отметила вклад Юнуса Ахметзянова в татарскую кулинарию. Именно он систематизировал и научно обосновал те традиции, которые формировались веками.

«Хочу пожелать, чтобы у всех было время прийти на кухню и реализовать свой культурный код в части кулинарии», — заключила Аюпова.

Своим любимым блюдом татарской кухни министр культуры РТ назвала бэлеш с полбой.

Презентация прошла в Старо-Татарской Слободе. Книга напечатана на русском и татарском языках, в ней содержится не только более сотни рецептов, но и история быта, народа и самой кухни татарского народа.

«Эта книга носит популяризаторский формат для того, чтобы привлечь молодого поколение к уникальным традициям татарского народа, многие из которых связаны с едой. Нами была проделана реконструкция не только праздников и обычаев, но и сделан упор на еду и национальный этикет, о котором многие в современности не задумываются», — сказала заведующая кафедрой философии и социально-политических дисциплин Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова и одна из авторов книги Елена Яковлева.

По ее словам, акцент в книге сделан на обыкновенную татарскую хозяйку. Книга направлена на массовую аудиторию, но при этом она подойдет как для человека, который хочет углубиться в татарскую культуру, так и для того, кто желает с ней просто познакомиться.

«Можно назвать эту книгу гидом по гастрономическому туризму в Татарстане», — добавила Яковлева.

Арсений Каримов

tatar-inform.ru