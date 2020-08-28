В Казани к 100-летию ТАССР рисуют большой мурал с татарским ремесленником

В Старо-Татарской слободе Казани рисуют огромный мурал с изображением пожилого татарского ремесленника. Граффити олицетворяет силу и мудрость татарского народа. Оно посвящено 100-летию образования ТАССР. Портрет резчика по дереву украсит фасад дома №45 на улице Московская.

Его автор – известный художник Рустам Кубик. Он же автор самого длинного граффити Казани «Я могу дышать». Появление мурала именно в Старо-Татарской слободе символично, так как веками эта часть древней Казани славилась своими ремесленниками.

Стоит отметить, что данное граффити – это совместный проект, реализуемый Министерством по делам молодежи Татарстана, Префектурой «Старый город» Исполнительного комитета Казани, АНО «Россия — страна возможностей», творческим сообществом «УРАМ» при поддержке Казанского Федерального университета (КФУ).

kazanfirst.ru