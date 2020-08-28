В Казани на конкурсе «Алтын хаситэ» дизайнеры представят современные татарские костюмы

29 августа в 10:00 часов в Казани на улице Каюма Насыри состоится показ национальных костюмов. Авторами нарядов стали участники международного конкурса «Алтын хаситэ».На участие в конкурсе заявилось 128 дизайнеров из России, Германии, Казахстана, Нидерландов и Узбекистана. В финал прошли 29 участников. Эскизы их работ представят публике.Победители конкурса получат денежные сертификаты на сумму 500, 400 и 300 тысяч рублей для создания новой коллекции, сообщает министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Кроме показа на площадке запланирован концерт с участием звезд татарской эстрады.

— Мы надеемся, этот конкурс мы сделаем традиционным и в будущем году у нас будут более внушительные призы. Пока они у нас символические. Основной мотивацией должно быть создание пространства для креативных индустрий и системы реализации такой одежды. Причем это должно быть на основных туристических маршрутах, — заявила спикер.

Другие организаторы конкурсы сообщают, что в будущем они хотят организовать продажу представленных на показе вещей. Так в республике будут распространять тренд на национальную одежду.

kazanfirst.ru