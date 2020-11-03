В Казани наградили более 40 победителей конкурса «Моя родословная»

В Казани наградили победителей конкурса «Моя родословная-2020». Свыше 150 человек со всей республики представили генеалогические древа своих семей, более 40 из них удостоены наград.

«Знать, откуда произошли твои корни, — это первостепенная задача. У тех, кто не знает прошлого, нет взгляда в будущее. Это также большой вклад в семейные традиции. И я надеюсь, что такие конкурсы, как „Моя родословная-2020“, помогут сократить количество разводов в Татарстане», — отметила председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

Она отметила, что в этом году география конкурса ограничивается Татарстаном из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, однако в 2019 году количество участников перевалило за тысячу, а работы присылали даже из других стран. Мероприятие проводится уже четвертый год подряд.

На конкурсе представлено несколько категорий участников: 1–4-е, 5–8-е, 9–11-е классы, учащиеся колледжей до 18 лет и взрослые.

Награждение прошло в актовом зале ГАОУ «Полилингвальный комплекс „Адымнар — путь к знаниям и согласию“» № 165. Там же перед входом можно было ознакомиться с работами победителей и призеров конкурса.

«В моей работе представлено 13 поколений до XVI века. Этим начал заниматься еще мой прадедушка и сначала от руки нарисовал древо. Затем уже я вместе с другими родственниками перевела его в современный формат», — рассказала приехавшая из Альметьевска Камиля Сафуанова, которая заняла третье место в возрастной категории 9–11-е классы.

Другой призер, Нафиса Ибрагимова из Бугульмы, написала целую книгу о своей родословной. Она заняла третье место в самой младшей возрастной группе и заявила, что хочет стать научным историком.

«За время работы над генеалогическим древом я узнала, какие у меня были трудолюбивые предки. Когда я писала свою книгу, спросила бабушку про нашу семью», — сообщила юная участница.

Всего было награждено более 40 работ. Такое большое количество призеров связано с тем, что по оценкам жюри многие работы отличались только на 1-2 балла, поэтому решили ввести дополнительные призовые места.

Арсений Каримов

tatar-inform.ru