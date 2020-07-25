В Казани обсудили возрождение традиционного боевого искусства татар

Заместитель председателя Совета муфтиев России, руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов в рамках рабочей поездки в Казань встретился с муфтием Татарстана Камилем Самигуллиным и представителями Федерации корэш России в лице директора по маркетингу Рустема Хасаншина и исполнительного директора Ришата Мубаракзянова.

Предметом обсуждения стал проект трехстороннего меморандума о сотрудничестве, который в числе прочего включает возрождение боевого искусства татар, боевого танца и костюма.

«Мы планируем этот проект представить в готовом виде к следующему Сабантую – 2021», – отметил председатель оргкомитета «Московский Сабантуй-2020 онлайн» Фарит Фарисов.

Участники встречи также подвели итоги онлайн-Сабантуя-2020, к которому присоединилось более 1 350 000 человек.

Благодарность за плодотворное сотрудничество в проведении «Московского Сабантуя» — в том числе за проект об искусстве владения татарской саблей, — а также большой вклад в укрепление традиций татарского и башкирского народов была вручена Камилю хазрату Самигуллину.