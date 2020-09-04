В Казани откроется выставка «По следам татарского наследия»

10 сентября в Музее исламской культуры в музее-заповеднике «Казанский Кремль» откроется выставка «По следам татарского наследия», посвящённая творчеству татарского художника-живописца, скульптора и кузнеца Марата Губайдуллина.

На выставке можно будет увидеть 35 произведений мастера, которые выполнены на холсте и гипсе.

Основной темой работ Марата Губайдуллина стала история татарского народа. На картинах изображены древние столицы Болгар, Сарай, Казань, архитектурные памятники ханского периода. Также произведения живописца показывают исторических персонажей – казанскую правительницу Нурсултан и принцессу Гаухаршад.

Важным направлением в творчестве художника стала религия. Произведения выполнены маслом на холсте по мотивам традиционного татарского шамаиля на стекле. Авторская техника работы с гипсом использована при создании коллажей, на которых отпечатаны живые цветы. Коллекцию дополняют этюды, созданные в путешествиях по Крыму и Средней Азии. Они знакомят с впечатлениями художника от поездок по центрам тюркской мусульманской культуры.

Экспозиция будет работать до конца октября.

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