В Казани откроют мемориальную доску Ильгаму Шакирову

1 октября, в Международный день музыки, состоится открытие мемориальной доски в честь легендарного татарского певца, народного артиста России и Татарстана, лауреата Государственной премии Татарстана имени Тукая Ильгама Шакирова. Об этом сообщает пресс-служба Татарской филармонии.

Плиту разместят на стене дома № 5 по улице Николаева. Здесь певец жил с 1975-го по 2005 год.

Торжественное мероприятие состоится при участии официальных лиц, коллег певца, артистов татарской филармонии, актеров театров, писателей, общественных деятелей.

Ильгам Шакиров ушел из жизни в январе 2019 года. Легендарный деятель культуры Татарстана скончался на 84 году жизни после продолжительной болезни.

tatar-inform.ru