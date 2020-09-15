В Казани открылась выставка из коллекции московского Фонда Марджани

В выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля открылась выставка картин из коллекции московского Фонда Марджани «Родник любви и вдохновения».

Выставка была подготовлена специально для Казани и посвящена 100—летию образования ТАССР.

В церемонии открытии выставки принял участие заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин.

Экспозиция знакомит с творческим наследием татарских художников XX века и работами современных авторов, чьи произведения созданы в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет, жанровые композиции. Творчество мастеров представлено в разных стилях — реализм, авангард, абстракционизм.

На выставке представлены работы 16 татарских художников из России и Средней Азии. Это и Узбекистан, Казахстан, Башкортостан, страны Балтии, Пермь, Москва, Санкт—Петербург.

Особое место занимают живописцы Баки Урманче, Чингиз Ахмаров, Марат Садыков, Равил Халилов, скульпторы Амир Тимергалеев, Тагир Субханкулов, Марат Вафин, Альфиз Сабиров, Адия Ситдикова, Анвар Кашаев, Ринат Миннебаев, участники группы «Чингисхан» Василь Ханнанов, Ринат Харисов, Мидат Мухаметов, Расих Ахметвалиев и другие.

Выставка представляет уникальные произведения искусства из коллекции Фонда поддержки и развития научных и культурных программ им. Ш. Марджани: шестьдесят живописных и графических работ, а также скульптура. Некоторые полотна выставлены впервые.

Экспозиция «Родник любви и вдохновения» будет представлена в выставочном зале «Манеж» до конца ноября.

tatmsk.tatarstan.ru