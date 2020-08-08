В Казани открылся историко-культурный комплекс Муллина

В Казани на улице Каюма Насыри открылся историко-культурный комплекс Муллина.
Исторический комплекс появился на улице Каюма Насыри и охватил участки домов № 7, 11, 13, 13а. Все они находятся на территории усадьбы, которая принадлежала Бурганутдину Муллину. Он жил в доме под номером 11, в остальных зданиях проживали рабочие и помощники по хозяйству.
Двор включает в себя четыре локации: дом купца Муллина (Музей татарской культуры и быта), национальную чайную галерею «Кунак», кофейню и хостел.
«Идея комплекса зрела давно. Начиналось все с дома Муллина, где демонстрировался татарский быт, и со временем люди все больше стали интересоваться дворовым бытом татарского народа», — сказал руководитель комплекса Мухаммад Джалялетдинов.
В итоге из идеи родился музей под открытым небом с характерными атрибутами татарского двора: телегой, пасекой, скотным двориком, колодцем и другими.
«Мы разместили во дворе все те вещи, которые были присущи дворам состоятельных татар конца XIX века», — добавил Джалялетдинов.
На этой территории будут также размещаться торговые ряды мастеров-ремесленников.
Жители города и туристы смогут познакомиться здесь с обычаями и традициями татар, попить чай, поесть блины с медом и вареньем.
Вход во двор свободный, попасть в него можно с улиц Каюма Насыри, Зайни Султана и Шигабутдина Марджани.
Строительство исторического комплекса велось за счет собственных средств мечети Марджани, при помощи властей города и республики, а также префектуры «Старый город».
«Старо-Татарская слобода — жемчужина нашего города. Она является уникальным для гостей города местом. Появление такого объекта для туристической карты Казани очень важно и перспективно. Мы надеемся, что он заиграет новыми красками и будет очень успешен», — рассказала директор по развитию туризма в Казани Дарья Санникова.
Поздравили гостей комплекса также заместитель Премьер-министра РТ, министр образования и науки РТ Рафис Бурганов и префект территории «Старый город» Роберт Гарипов.
Руководителями комплекса являются Мансур хазрат Джалялетдинов, имам-хатыйб мечети аль-Марджани, и Мухаммад Джалялетдинов.
Марат Ишкильдин