В Казани открылся историко-культурный комплекс Муллина

В Казани на улице Каюма Насыри открылся историко-культурный комплекс Муллина.

Исторический комплекс появился на улице Каюма Насыри и охватил участки домов № 7, 11, 13, 13а. Все они находятся на территории усадьбы, которая принадлежала Бурганутдину Муллину. Он жил в доме под номером 11, в остальных зданиях проживали рабочие и помощники по хозяйству.

Двор включает в себя четыре локации: дом купца Муллина (Музей татарской культуры и быта), национальную чайную галерею «Кунак», кофейню и хостел.

«Идея комплекса зрела давно. Начиналось все с дома Муллина, где демонстрировался татарский быт, и со временем люди все больше стали интересоваться дворовым бытом татарского народа», — сказал руководитель комплекса Мухаммад Джалялетдинов.

В итоге из идеи родился музей под открытым небом с характерными атрибутами татарского двора: телегой, пасекой, скотным двориком, колодцем и другими.

«Мы разместили во дворе все те вещи, которые были присущи дворам состоятельных татар конца XIX века», — добавил Джалялетдинов.

На этой территории будут также размещаться торговые ряды мастеров-ремесленников.

Жители города и туристы смогут познакомиться здесь с обычаями и традициями татар, попить чай, поесть блины с медом и вареньем.

Вход во двор свободный, попасть в него можно с улиц Каюма Насыри, Зайни Султана и Шигабутдина Марджани.

Строительство исторического комплекса велось за счет собственных средств мечети Марджани, при помощи властей города и республики, а также префектуры «Старый город».

«Старо-Татарская слобода — жемчужина нашего города. Она является уникальным для гостей города местом. Появление такого объекта для туристической карты Казани очень важно и перспективно. Мы надеемся, что он заиграет новыми красками и будет очень успешен», — рассказала директор по развитию туризма в Казани Дарья Санникова.

Поздравили гостей комплекса также заместитель Премьер-министра РТ, министр образования и науки РТ Рафис Бурганов и префект территории «Старый город» Роберт Гарипов.

Руководителями комплекса являются Мансур хазрат Джалялетдинов, имам-хатыйб мечети аль-Марджани, и Мухаммад Джалялетдинов.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru