В Казани открылся V фестиваль татарской музыки «Мирас»

В Казани открылся V фестиваль татарской музыки им. Жиганова «Мирас». Его проводит Государственный симфонический оркестр РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского.



Фестиваль открылся в день рождения татарского композитора, крупного деятеля татарской музыкальной культуры, инициатора создания в Татарстане симфонического оркестра Назиба Жиганова. В программу концерта «Туган җирем — Татарстан» («Родина моя — Татарстан»), посвященного родному краю, вошли сочинения классиков татарской академической музыки Жиганова, Александра Ключарева, Шамиля Шарифуллина, Фарида Яруллина и ведущих современных композиторов Татарстана: Резеды Ахияровой, Рашида Калимуллина, Бориса Трубина. Ахиярова, Калимуллин и Трубин присутствовали в зале, а исполнение увертюры — гимна «Моя Казань» было приурочено к юбилею Трубина, который в этом году отметит свое 90-летие.



За дирижерским пультом был заслуженный артист РТ Василий Валитов. Также в концерте приняли участие Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой и оперная певица, преподаватель казанской консерватории Айсылу Сальманова, которая исполнила две татарские народные песни в обработке Масгута Латыпова.



«Сегодня знаменательный день — я впервые выступила на сцене с Государственным симфоническим оркестром Татарстана и очень рада данному событию. Я всегда мечтала о таком. Это один из самых лучших оркестров сегодня, и для меня подобное — огромная честь. Иметь коллектив такого высокого уровня — гордость для Татарстана», — сказала Сальманова в разговоре с «БИЗНЕС Online».



Второй концерт фестиваля «Яшьлек» («Молодость») пройдет 18 января. Прозвучат произведения Луизы Хайрутдиновой, Аллагиара Валиуллина, Анатолия Луппова, Алмаза Монасыпова, Светланы Зорюковой, а также премьерные сочинения молодых композиторов Татарстана: Ляйсан Абдуллиной, Ильдара Камалова, Эльмира Низамова, Эльмиры Галимовой.

Фестиваль «Мирас» был создан в 2015 году Сладковским. Арт-директор фестиваля — музыковед, руководитель научных и творческих проектов, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РТ Вадим Дулат-Алеев.

business-gazeta.ru