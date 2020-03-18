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В Казани отменен республиканский праздник «Навруз»

В Казани отменен республиканский праздник «Навруз»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.03.2020 0 1

В Казани отменен республиканский праздник «Навруз». Это связано с повышенной эпидемиологической опасностью проведения массовых мероприятий. Ранее предполагалось, что праздник пройдет 21 марта на «Казанской ярмарке».

«Принято решение в полном взаимодействии с международными и российскими спортивными организациями, а также в связи с проведением крупных культурных мероприятий разработать план по переносу крупных мероприятий, подразумевающих участие большого количества людей, на другие даты», – выступила с заявлением в конце прошлой недели на брифинге в Кабмине РТ руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

kzn.ru

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