В Казани отменен республиканский праздник «Навруз». Это связано с повышенной эпидемиологической опасностью проведения массовых мероприятий. Ранее предполагалось, что праздник пройдет 21 марта на «Казанской ярмарке».

«Принято решение в полном взаимодействии с международными и российскими спортивными организациями, а также в связи с проведением крупных культурных мероприятий разработать план по переносу крупных мероприятий, подразумевающих участие большого количества людей, на другие даты», – выступила с заявлением в конце прошлой недели на брифинге в Кабмине РТ руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

kzn.ru