В Казани отреставрируют дом Шигабутдина Марджани

В Казани в доме Шигабутдина Марджани (ул.Каюма Насыри, 10) начались реставрационные работы. Построенное в 1858 году здание является объектом культурного наследия. После завершения реставрации в здании появится музей, посвященный выдающемуся татарскому деятелю.

Перед началом работ специалисты провели историко-архивные исследования, чтобы с максимальной точностью восстановить утраченные элементы. Так, у дома снова появится кирпичный пристрой и навесы над входами.

Проект предусматривает большой объем ремонтно-реставрационных работ, планируется, что после их завершения аварийное здание будет приведено в нормативное состояние. На первом этапе специалисты приступили к демонтажу прогнивших деревянных полов.

Напомним, дом в 1858 году построен выдающимся ученым, религиозным и общественным деятелем Шигабутдином Марджани. Частыми его гостями были представители татарского духовенства и купечества, шакирды, деятели науки и культуры. В этом доме Шигабутдин Марджани провел свои последние дни.

В 2002 году здание было поставлено на государственную охрану как памятник истории и архитектуры.

Инициаторами реставрации выступили префектура «Старый город» и МБУ «Историческая среда».

kzn.ru