В Казани озвучен смысловой перевод Корана «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә»

Аудиоверсию издания смыслового перевода Корана «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» выпустило в свет Духовное управление мусульман Республики Татарстан. Запись бестселлера от ДУМ РТ на татарском языке осуществлена на радио «Азан» Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ.

Аудиокнигу продолжительностью 40 часов озвучил известный телеведущий Ильдар Киямов. В данный момент команда радио «Азан» работает над аудиоверсией издания перевода смыслов Корана на русском языке «Калям Шариф. Перевод смыслов» от ДУМ РТ.

Кроме того, в планах ИД «Хузур» — издать перевод смыслов в различных форматах, в том числе в карманном. Также разрабатывается специальное мобильное приложение на татарском и русском языках.

Комментированные переводы смыслов Корана «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» и «Калям Шариф. Перевод смыслов» — это фундаментальные труды, изданные ДУМ РТ в 2019 году. Книги представляют собой итог семилетней коллективной работы хафизов, специалистов по кыраатам, фикху, акыде, филологов под руководством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

Переложение Корана на русский и татарский языки в вариации ДУМ РТ позволяет донести до читателей не только его буквальный смысл, но и исторический культурный фон, на котором записывался и произносился текст Священной Книги, нюансы, подтексты и метафоры языка Корана. Положительные заключения о текстах изданий ДУМ РТ получены от муфтиев, авторов иных переводов, ученых-лингвистов, литературоведов, исламоведов, духовных управлений мусульман и общественных организаций Татарстана и России.

dumrt.ru