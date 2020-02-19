В Казани почтили память выдающегося поэта Фатиха Карима

В Казани почтили память выдающегося татарского поэта Фатиха Карима. Торжественный митинг с возложением цветов к мемориальной доске у дома №8 по ул.Миславского был посвящен 75-летию со дня гибели поэта в Великой Отечественной войне. Именно из этого дома 30 декабря 1941 года Фатих Карим ушел на фронт.

К памятному мероприятию присоединились начальник Управления культуры Азат Абзалов, внук поэта Артем Каримов, литераторы, представители общественности.

Фатих Карим родился 27 декабря 1908 года (9 января 1909 года по новому стилю) в деревне Аитово Бижбулякского района Республики Башкортостан. Здесь же он получил начальное образование, а в 1922 году поступил в Белебеевский педагогический техникум. Затем он учился в Казанском землеустроительном техникуме, сотрудничал с республиканскими газетами и журналами, работал в редакции детско-юношеской литературы Татиздата. В период с 1931 по 1941 годы Ф.Карим жил в Казани.

Печатать произведения поэта начали в 1928 году. Первый сборник стихов «Начальная песня» был опубликован в 1931 году, позже вышли в свет его наиболее значимые произведения – «Седьмая печь» (1932), «Шумная заря» (1933). В них отразился процесс индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства.

Великую Отечественную войну Фатих Карим прошел от рядового солдата до командира взвода. Погиб поэт 19 февраля 1945 года, выполняя боевое задание на подступах к Кенигсбергу в поселке Победа. Похоронен в братской могиле города Багратионовска Калининградской области. На войне Фатих Карим написал свыше 150 стихотворений, 8 поэм, 2 повести и пьесу.

«Фатих Карим – очень значимый пример для молодого поколения. Мы должны чтить, помнить и продвигать его наследие, а также наследие всех других писателей-фронтовиков – Мусы Джалиля, Габдуллы Алиша и многих других. Народ нашей республики внес неоценимый вклад в победу над фашизмом», – сказал Азат Абзалов во время митинга. Напомним, на фронтах Великой Отечественной войны сражались почти все писатели и поэты Татарии – 123 человека, больше половины из которых не вернулись.

Как отметил заместитель председателя Союза писателей Республики Татарстан, поэт Рамис Айметов, сегодня дом №8 по ул.Миславского с мемориальной доской – это единственное место поклонения казанцев и гостей города Фатиху Кариму.

В память о советском и татарском поэте сегодня проходит ряд мероприятий в Багратионовске, где он похоронен: митинги у памятного камня, где он пал, около его памятника, а также торжественный вечер, посвященный творчеству Фатиха Карима. Кроме того, почитатели творчества писателя соберутся на встрече в калининградском музее, где хранится дощечка с именем Фатиха Карима с места его первого захоронения, рассказал народный поэт Татарстана, лауреат литературной премии им.Фатиха Карима Ренат Харисов.

kzn.ru