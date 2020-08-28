В Казани появится новая экскурсия – на ней расскажут о съемках первого татарского фильма и покажут Семрук

Сегодня в Казани прошла тестовая экскурсия по истории татарстанского кинематографа «От „Булат-батыра“ до „Зулейхи“». Ее организатором выступила дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино».

Экскурсию провела историк и культуролог Энже Дусаева. Она рассказала о казанских местах показа синематографа — это Александровский пассаж, «Кинематограф-буфф» на улице Кремлевской, летняя площадка на «Черном озере», кинотеатр «Вузовец» и другие. Также в экскурсии говорится о фильмах, которые были сняты в Казани, — «Булат-батыр» о восстании Емельяна Пугачева, «Куктау», «Зулейха открывает глаза» и других, и локациях, связанных с кинопроизводством: озеро Кабан, КазГИК, студия кинохроники и завод «Тасма». Завершением экскурсии стала поездка в Лаишевский район, в импровизированный поселок Семрук, где снимался сериал по роману Гузель Яхиной.



После тестового запуска будут прорабатываться разные варианты экскурсии — в пешеходном формате и в виде двухдневного тура с показом кино. Она будет адресована всем кинозрителям — жителям и гостям Казани.



business-gazeta.ru