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В Казани откроют сквер и установят памятник Саре Садыковой

В Казани откроют сквер и установят памятник Саре Садыковой

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.07.2020 0 7

Возле дома №58 по улице Габдуллы Тукая планируется разбить сквер и установить памятник Саре Садыковой. Об этом сообщил префект территории «Старый город» Роберт Гарипов.

Кроме того, Гарипов сообщил, что в сентябре в парке Тинчурина планируется установить бюст выдающегося татарского драматурга Карима Тинчурина.

— В ближайшее время еще в нескольких местах будут реализованы такие проекты, как мурал с портретом Габдуллы Тукая на улице Татарстан, 64. На территории старого города обновят мемориальные доски, установленные на культурных объектах. Для полноты информации об исторических личностях на них будут установлены QR-коды, — добавил Р. Гарипов.

kazanfirst.ru

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