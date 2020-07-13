В Казани откроют сквер и установят памятник Саре Садыковой

Возле дома №58 по улице Габдуллы Тукая планируется разбить сквер и установить памятник Саре Садыковой. Об этом сообщил префект территории «Старый город» Роберт Гарипов.

— Композиция памятника будет состоять из трех элементов, включая рояль. Вопросами реализации этого проекта занимается Министерство культуры, — сказал он.

Кроме того, Гарипов сообщил, что в сентябре в парке Тинчурина планируется установить бюст выдающегося татарского драматурга Карима Тинчурина.

— В ближайшее время еще в нескольких местах будут реализованы такие проекты, как мурал с портретом Габдуллы Тукая на улице Татарстан, 64. На территории старого города обновят мемориальные доски, установленные на культурных объектах. Для полноты информации об исторических личностях на них будут установлены QR-коды, — добавил Р. Гарипов.

kazanfirst.ru