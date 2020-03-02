В Казани представят первый фэнтези-спектакль для взрослых на татарском языке

На сцене Тинчуринского театра состоится премьера спектакля «Карурман» («Темный лес: Неписанный дастан»). Авторы пьесы Луиза Янсуар и Резеда Гарипова характеризуют постановку как фэнтези — первый спектакль подобного жанра на татарском языке для взрослых.

«Пьеса „Карурман“ призывает нас к новому „прочтению“ героев и мифов, что были, казалось, известны с самого раннего детства. Увидеть события, встроенные в жанр современной лиро-эпики и фэнтези, под другим углом. Это — неписаная история, тем она и волнительна, и тревожна», — описывают свое произведение авторы. По их словам, спектакль поможет ответить на вопросы «Кто ты, кто я, кто мы?».

Премьера первого фэнтези-спектакля для взрослых состоится 12 и 13 марта. Музыку написала группа Juna. Недавно они также дебютировали на сцене Камаловского театра в постановке «Угасшие звезды» по пьесе Карима Тинчурина.

Эскиз спектакля был представлен в начале декабря прошлого года творческим объединением «Калеб».

business-gazeta.ru