В Казани презентовали инвестиционные возможности Дрожжановского района РТ

22 сентября 2020 года состоялась презентация инвестиционных возможностей Дрожжановского района РТ. Организатором встречи выступила Торгово-промышленная палата РТ.

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На встрече присутствовали Президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов, первый заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев, заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Марина Епифанцева, исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям Фарит Уразаев.

Целью мероприятия значилось показать инвестиционный потенциал Дрожжановского района, привлекательность продукции местных товаропроизводителей.

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Инвестиционную презентацию района провел Глава Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Гафаров Марат Ринатович, который вместе с почетными гостями встречи осмотрел экспозицию товаропроизводителей района.

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В своей приветственной речи Президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов отметил, что Дрожанновский район РТ имеет высокий потенциал развития халяль индустрии и интересен для мусульманских бизнесменов.

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По итогам встречи, Президент АПМ РФ и Глава Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан договорились, что одно из ближайших общих собраний Ассоциации предпринимателей-мусульман России состоится в Дрожжановском районе, также предполагается подписать соглашение об инвестиционном сотрудничестве.