В Казани презентуют переиздание книги Ибрагима Идрисова «Тәрбияле ата» («Благонравный отец»)

21 февраля в Казанском Музее исламской культуры при мечети Кул Шариф состоится презентация переиздания книги «Тәрбияле ата» («Благонравный отец») Ибрагима Идрисова.

Ибрагим Идрисов (1857-1944) – поэт, издатель, предприниматель, владелец типографии «Миллэт».

Книга «Тәрбияле ата» («Благонравный отец»), впервые изданная в 1900 году, адресована молодым людям, решившим создать семью, а также — молодым папам. Автор, собрав мудрость установлений ислама, татарских традиций воспитания, современных ему психологических и педагогических теорий, в коротких статьях обращается к читателю с советами на различные темы.

Среди тем, раскрывающихся в книге в формате доверительного разговора: выбор невесты, мир и понимание в супружеской жизни, особенности воспитания мальчиков и девочек, гигиена и вопросы здоровья, обучение детей, подготовка сыновей и дочерей к самостоятельной жизни.

Книга, несколько раз изданная до революции, до сегодняшнего дня оставалась недоступной современному читателю. Для перевода текста на современную графику использовалось издание 1915 года из собрания Музея-заповедника «Казанский Кремль». Эта книга представлена в основной экспозиции Музея исламской культуры. Перевод выполнили сотрудники Института истории им. Ш.Марджани АН РТ и Музея-заповедника «Казанский Кремль».

Адрес: Казань, Кремль, мечеть Кул Шариф, Музей исламской культуры

Тел.: (843) 567-81-64, 89274203425

Начало в 13:00.

Вход свободный.

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