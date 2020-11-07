В Казани продолжаются лекции о татарской культуре

В лектории Галереи современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан продолжаются лекции по татарскому искусству и культуре.

Лекции на различные темы, в том числе о татарской музыке, фотографии, о татарских композиторах, художниках, интеллигенции, о шедеврах из собрания ГМИИ РТ проводят ведущие специалисты музея и приглашенные спикеры.

Расписание ближайших лекций:

26 ноября: Татарское декоративно-прикладное искусство в собрании ГМИИ РТ. XIX-XXI.

3 декабря: Особенности технического изготовления украшений казанских татар конца XIX – начала XX века.

10 декабря: Татарская музыкальная культура 1910- 1920-х годов. Первопроходцы

17 декабря: Фарид Яруллин – композитор и боец

24 декабря: Назиб Жиганов и круг национальной художественной интеллигенции 1960-1980 х годов Январь 2021: Искания татарских композиторов 1990-х годов

Стоимость посещения лекции – 100 рублей, льготное посещение для студентов очного отделения и пенсионеров 50 рублей. При приобретении входного билета на экспозиции галереи в лекторий вход свободный.

Адрес: Казань, Карла Маркса, 57, Галерея современного искусства , 3 этаж, лекторий. Начало в 18:30.

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