В Казани прошел Чемпионат мира по поясной борьбе корэш

Со 2 по 5 октября в Казани прошел Чемпионат мира по поясной борьбе корэш

Организатором мероприятия выступает Федерация корэш России во главе с Джаудатом Миннахметовым.

Финальная часть Чемпионата прошла 3 октября на открытой площадке. По словам организаторов, это дань традициям спорта с тысячелетней историей, зародившегося на национальных праздниках, где народные богатыри — батыры — соревновались под открытым небом.

Московскую делегацию возглавили Вице-президент Федерации корэш России по развитию регионов Игорь Николенко и руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

Среди почётных гостей мероприятия — министр спорта РТ Владимир ЛЕОНОВ, депутат Государственной Думы РФ Ирек ЗИННУРОВ, первый заместитель главы города Казани, президент «Федерации триатлона Республики Татарстан» Денис КАЛИНКИН.

Гости чемпионата также стали зрителями зрелищных соревнований по дуатлону.

Автономия татар Москвы