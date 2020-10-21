В Казани прошел Форум мусульманских преподавателей Татарстана

Сегодня, в 4-й день месяца Рабигуль-авваль (21 октября) в Казани прошел ежегодный Форум преподавателей мусульманских образовательных организаций. Форум проводится с 2011 года Духовным управлением мусульман РТ совместно с Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования и Российским исламским институтом и является площадкой по обсуждению и решению насущных проблем в сфере мусульманского образования и воспитания. В этом году он прошел в рамках международного симпозиума «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России».

Форум начался со чтения сур Священного Корана и дуа. Затем участников большого форума от имени муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина приветствовал его первый заместитель Рустам хазрат Валиулин. Он в своем выступлении призвал преподавателей вести работу не только с шакирдами примечетских курсов, но и их родителями. Как считает Рустам хазрат, молодые люди, которые перешагнули порог мечети и примечетсих курсов, могут войти в конфликт с родителями на почве различий в мировоззрениях. Во избежание этого Рустам хазрат призвал проводить родительские собрания и доносить до старшего поколения достоверную информацию об исламе. Он также высказал свои пожелания касательно организации работы с шакирдами преклонного возраста.

Главный советник отдела государственно-конфессиональных отношений Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента по вопросам внутренней политики Аппарата Президента Республики Татарстан Айнур Султанов в своем приветственном слове отметил возросшую актуальность примечетских курсов. По его словам, в связи с ограниченными возможностями применения национально-регионального компонента в государственной образовательной системе, родители стремятся дать им воспитание в татароязычной среде и находят ее в мечетях. Он выразил благодарность муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину за понимание этих проблем. Кроме того, Айнур Абдуллович назвал перспективной инициативу по открытию примечетских курсов татарского “Без – татарлар”, на которых обучают не только татарскому языку, но и дают знания об основах ислама и татарской истории, что позволяет воспитывать полноценную высоконравственную личность, знающую свой родной язык и испытывающую гордость за свою Родину. Представитель АП РТ заверил, что проекты ДУМ РТ находят поддержку у руководства Республики Татарстан и готовность оказать помощь в их реализации, а также высказал пожелание по совершенствованию программы в рамках примечетских курсов татарского языка.

Выступавший на Форуме главный казый Республики Татарстан Джалиль хазрат Фазлыев поздравил всех присутсвующих с месяцем Мавлида и призвал преподавателей усилить внимание на вопросы нраственного воспитания шакирдов и подчеркнул, что все полученные знания должны вести человека к благому нраву. В качестве положительного примера он привел деятельность директора Кукморского медресе Ришата хазрата Курамшина, а также поделился опытом Балтасинского района, в общеобразовательных школах которого преподаются уроки нравственности. Джалиль хазрат высказался о необходимости показывать красоту ислама в школах и детских садах и обратился с просьбой рассмотреть возможность грантовой поддержки имамов в этом вопросе.

Председатель совета аксакалов ДУМ РТ Айрат хазрат Аюпов также был среди спикеров и поднял вопросы сохранения татарского языка и национальной и религиозной идентичности.

Еще одним спикером форума стал руководитель Национального комитета по образованию Исполкома Всемирного конгресса татар Рустам Гильмутдинов, который отметил высокий уровень системы религиозного образования в Татарстане и необходимость распространения этого опыта и в других регионах. Он также остановился на вопросах применения цифровых технологий в учебном процессе, изучения исторического наследия и напомнил хадисы Пророка Мухаммада ﷺ, в которых говорится о том, что мусульмане, которые давали и получали знания, достигали высокой степени.

Преподаватель Болгарской исламской академии, профессор Исмаил Х. М. Болбол отметил, что сегодняшнее собрание “показывает нашу любовь к знаниям” и познакомил участников с опытом обучения в палестинских мечетях, а также с опытом заучивания Куръана детьми в этой стране.

В рамках форума были представлены также проект онлайн-медресе Духовного управления мусульман РТ, опыт нравственного воспитания подрастающего поколения на примере общеобразовательной школы «Ихсан» города Елабуги, деятельность полилингвального комплекса “Адымнар” в Казани, опыт реализации благотворительных проектов национального исламского благотворительного фонда “Ярдэм”. А работу примечетсих курсов продемонстрировали преподаватели мечети «Загир» села Шали Пестречинского мухтасибата, мечети «Адель» г. Казани, мухтасибата Лениногорского района и др.

Наиболее приятной частью форума стало вручение Благодарственных писем муфтия РТ. За высокую результативную преподавательскую деятельность этой памятной награды удостоились имам-мухтасибы Елабужского района Халим хазрат Шамсутдинов и Нурлатского района Наиль хазрат Абульханов.

А завтра, 22 октября, в Казани откроется международный Симпозиум «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России». В его рамках также будут рассматриваться вопросы, касающиеся развития мусульманского образования. В частности, участников познакомят с системой подготовки магистров и докторов в Болгарской исламской академии; с опытом сотрудничества между религиозными и светскими учебными заведениями в Татарстане, подготовки специалистов начального звена с применением религиозных образовательных стандартов, организации учебной деятельности в духовных образовательных организациях с применением дистанционных образовательных технологий, организации научно-исследовательской деятельности и т.д.

Кроме того, в ходе работы Форума и Симпозиума наиболее ярким преподавателям и студентам мусульманских учебных заведений Татарстана, достигшим выдающихся результатов в своей педагогической деятельности и учебе, вручат награды ДУМ РТ, в том числе благодарственные письма и именные стипендии Муфтия РТ.

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