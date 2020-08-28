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В Казани прошла деловая встреча Председателя Нацсовета Всемирного конгресса татар и Главы города Ижевска

В Казани прошла деловая встреча Председателя Нацсовета Всемирного конгресса татар и Главы города Ижевска

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 28.08.2020 0 15

Сегодня в Казани состоялась деловая встреча заместителя Премьер-министра РТ, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и Главы города Ижевска Олега Бекмеметьева. Также на встрече присутствовали председатель Региональной национально-культурной автономии татар Удмуртской Республики Рамзия Габбасова и председатель Татарского общественного центра Удмуртской Республики Ильсур Миннемуллин.

Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, сотрудничество в сферах культуры и образования. Олег Николаевич поздравил татарстанцев с близящимся праздником, пожелал дальнейшего развития и процветания.

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