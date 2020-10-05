В Казани простились с «золотым голосом Татарстана» Ильфатом Абдрахмановым

Общественность Татарстана сегодня простилась с легендарным диктором татарского телевидения Ильфатом Абдрахмановым (1961−2020), который скончался в ночь с 3 на 4 октября. За его необыкновенный тембр голоса и умение преподнести информацию с голубого экрана Абдрахманова называли «золотым голосом Татарстана», «золотым голосом телевидения», «татарстанским Левитаном».

Отдать последний долг одному из последних дикторов советской школы телевидения пришли его коллеги и друзья. Траурная панихида и заупокойная молитва джаназа-намаз состоялась возле дома, где жил Ильфат Ибрагимович. В последние годы — с 2002 по 2017-й — он трудился на телерадиокомпании «Новый век». Как сказал «БИЗНЕС Online» генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов, Абдрахманов остался в памяти как профессионал высокого класса.



«Ильфат Абдрахманов — один из последних представителей еще советской закалки ведущих, который очень любил и умел работать со словом, был мастером своего дела, и действительно, такие люди уходит, а голос его остается всегда с нами, это был потрясающий профессионал своего дела. Таким мне он и запомнился. Мы с ним начали работать, когда я еще в новостях начал работать. Это было в 1985 году, он был ведущим, я корреспондентом. Такие голоса сейчас уже редко встретишь», — подчеркнул Аминов.

Среди тех, кто пришел прощаться с легендой татарского телевидения, были генеральный директор ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, руководитель казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарид Мифтахов, медиа директор «Татмедиа» Альфия Адиатова, певец Ильназ Бах и другие.

Заупокойную молитву-джаназа намаз совершил имам мечети «Казан нуры» Наиль Каримуллин. Похоронили Абдрахманова на его малой родине — в Зеленодольске.



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