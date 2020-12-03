В Казани пройдет концерт к 120-летию Салиха Сайдашева

Оперная студия Казанской государственной консерватории имени Н.Г.Жиганова готовит программу к 120-летнему юбилею выдающегося татарского композитора Салиха Сайдашева и 75-летию вуза.

Концерт состоится 3 декабря, в день рождения композитора и пройдет в Государственном Большом концертном зале, который сегодня носит его имя.

Салих Сайдашев – один из основателей жанра национальной музыкальной драмы. Будучи дирижером и музыкальным руководителем Татарского драматического театра имени Камала, вместе с драматургами Файзи, Тинчуриным и Гиззатом он создал свои известные сценические произведения: «На Кандре», «Голубая шаль», «Наемщик», «Галиябану», «Ил» («Родина») и другие.

Эти музыкальные спектакли необычайной красоты, глубины и тонкой лирики заслуживают особого внимания национальных театров. Оперная студия Казанской консерватории обращалась к творчеству Салиха Сайдашева в 2010 году – тогда был поставлен спектакль «Милая Хафиза», а в 2016 году зрителям представили музыкальную драму «Наемщик». Сайдашев, как и его друг Карим Тинчурин, мечтал об открытии в Татарстане музыкального театра. Этими надеждами полон и коллектив оперной студии, включающий в свой репертуар все новые образцы классического и национального оперного искусства.

Концерт станет посвящением Мастеру. В программе примут выпускники Казанской консерватории, прошедшие школу оперной студии: заслуженная артистка Татарстана Айгуль Хайри, Ришат Ахмадуллин, Айгуль Гардисламова, Сюмбель Ситдикова, Ильгиз Мухутдинов, Руслан Закиров, Диляра Тухватуллина, Айрат Ганиев, Элиза Насырова, Алина Хуснутдинова.

В программе – песни и фрагменты из музыкальных спектаклей Сайдашева «Голубая шаль», «На Кандре», «Наемщик», «Милая Хафиза» и других.

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