В Казани пройдет республиканская женская конференция «Милли киемле ханым»

12 февраля в Казани в резиденции Духовного управления мусульман РТ пройдет Республиканская женская конференция «Милли киемле ханым» — «Национальная одежда мусульманки». Мероприятие пройдет в рамках Года родного языка в Татарстане и 100-летия образования ТАССР с целью популяризации национального стиля одежды в образе татарстанских мусульманок. В рамках работы конференции делегаты выступят с докладами и презентациями о возрождении культурных ценностей татарского народа, популяризации татарского национального костюма в условиях современных реалий, а также познакомят с виртуальными моделями изделий ручной работы.

Во второй части программы татарстанские дизайнеры представят модели современного татарского национального мусульманского костюма для женщин трёх поколений: для абыстаев, женщин и девушек. Кроме того, в программе ожидаются мастер-классы от стилистов по созданию современного повседневного образа и викторина на тему татарского национального костюма.

В конференции примут участие представители органов государственной власти, руководители филиалов Союза мусульманок РТ, почетные гости активная часть прекрасной половины мусульманкой уммы Татарстана. Начало в 10:00.

Приглашаем СМИ принять участие в освещении мероприятия. Телефон для аккредитации: +7 (904) 768-75-84.

dumrt.ru