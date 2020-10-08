В Казани пройдет цикл семинаров о переводе татарской литературы

С 7 по 9 октября в Доме татарской книги (г. Казань, ул. Островского, 15) состоится цикл семинаров-практикумов по литературному мастерству и художественному переводу «Родная книга».

Торжественное открытие мероприятия состоялось в Доме татарской книги в мемориальной квартире писателя Шарифа Камала. На открытии гостей приветствовали и пожелали плодотворной работы министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова и директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова.

«Нельзя допускать национальной локализации. Независимо от языка оригинала произведение должно быть доступным как можно большему числу читателей, тем самым расширив рынок читателей. Татарстан всегда готов выступать площадкой для такой локализации»,- отметила министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова. А директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова подчеркнула, что сейчас роль слова сейчас очень важна.

В составе делегации из Москвы приехали – переводчик, поэт, издатель Максим Амелин; поэт, переводчик, литературовед, сценарист Виктор Куллэ; поэт, переводчик, главный редактор журнала «Дружба народов» Сергей Надеев; поэт, переводчик Ирина Ермакова; поэт, переводчик Галина Климова; поэт, переводчик, филолог, критик Алексей Саломатин и поэт, филолог, переводчик, публицист Алексей Арзамазов.

Спикерами круглого стола стали поэты, переводчики, писатели и литературные консультанты. Одним из первых участники семинара-практикума обсудили проблематику литературных произведений, создаваемых на национальных языках народов РФ в начале XXI века. Алена Каримова и Луиза Янсуар провели практикум по переводу современной татарской поэзии.

Также запланированы семинары-практикумы по переводу современной тюркской поэзии и прозы, которые проведут переводчик Марина Букулова и поэт Максим Амелин, лекция Луизы Янсуар о современной татарской литературе, творческая встреча татарских и русских поэтов и презентация Антологии драматургии народов России.

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