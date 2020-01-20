В Казани пройдет VII Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей»

29 февраля 2020 г. состоится VII Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей» Народной артистки РФ и РТ, лауреата Государственной премии Г. Тукая, Кавалера 2-х орденов: ордена «Дружбы народов» и ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», солистки ТАГТО и Б им. М. Джалиля, профессора, зав. кафедрой сольного пения КазГИК Ганеевой Винеры Ахатовны.

Положение VII-го Международного конкурса вокалистов

«Сандугач-Соловей»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения VII-го Международного конкурса вокалистов «Сандугач-Соловей» Народной артистки РФ и РТ, лауреата Государственной премии Г. Тукая, Кавалера 2-х орденов: ордена «Дружбы народов» и ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», солистки ТАГТО и Б им. М. Джалиля, профессора, зав. кафедрой сольного пения КазГИК Ганеевой Винеры Ахатовны (далее — Конкурс).

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются:

Министерство культуры Российской Федерации;

Министерство культуры Республики Татарстан

Фонд поддержки культуры при Президенте РТ

ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»

Факультет музыкального искусства

Кафедра сольного пения

II. Цели и задачи конкурса

2.1. Выявление и поддержка одаренной творческой молодежи, создание условий для их творческого роста, совершенствование исполнительского мастерства солистов-вокалистов.

2.2. Укрепление творческих контактов и обмен опытом между педагогами, участниками и организациями образования сферы культуры и искусства.

III. Организационное обеспечение Фестиваля — конкурса

3.1.Для проведения Фестиваля — конкурса и подведения итогов создается оргкомитет. Оргкомитет осуществляет следующие функции:

Планирует и координирует работу по подготовке и проведению конкурса;

Утверждается состав жюри конкурса;

Решает организационные вопросы конкурса;

Информирует о проведении Фестиваля – конкурса: МБОУ, ДМШ, ДШИ, ВО,СМИ;

Организует разработку условий, критерий конкурса, оценки их выполнения;

Жюри осуществляет следующие функции:

Определяет победителей и призеров Фестиваля — конкурса;

Составляет список участников для выступления на Гала-концерте;

Награждение победителей, участников Фестиваля — конкурса;

IV. Порядок проведения Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются исполнители-вокалисты России, стран СНГ и зарубежья:

студенты средне-специальных и высших учебных заведений (солисты, дуэты, вокальные ансамбли);

учащиеся общеобразовательных учреждений, учащиеся учреждений дополнительного образования;

участники самодеятельных творческих коллективов учреждений культуры.

воспитанники детских дошкольных образовательных учреждений

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

академический вокал (вокал-соло, дуэт, вокальный ансамбль);

народное пение (вокал-соло, дуэт, вокальный ансамбль);

эстрадное пение (вокал-соло, дуэт вокальный ансамбль);

мастер и ученик (дуэт, трио, квартет, квинтет);

концертмейстерское мастерство (соло, дуэт).

Примечание:

Для участников ближнего и дальнего зарубежья возможно заочное участие по видеоматериалам

4.3. В каждой номинации участники подразделяются на следующие возрастные категории:

До 6 лет (I возрастная группа);

7 — 9 лет (II возрастная группа);

10 — 12 лет (III возрастная группа);

13-15 лет (IV возрастная группа);

16-18 лет (V возрастная группа);

19-23 лет (VI возрастная группа);

от 24 лет и старше, смешанная (VII возрастная группа);

4.4. Конкурс проводится в один тур.

— Все участники — вокалисты (cоло) исполняют по 1-ому произведению.

— Дуэты, трио, вокальные ансамбли и хоровые коллективы исполняют по 2 произведения.

Примечание:

Продолжительность звучания каждого произведения не более 3-х минут.

4.5. Срок проведения конкурса: 29 февраля 2020 г.

08.00 — 09.00 – регистрация

08.00 — 09.45 – акустическая репетиция в концертном зале

10.00 — торжественное открытие, начало конкурсного прослушивания

18.00 — Награждение победителей конкурса вокалистов

«Сандугач- Соловей».

4.6. В день проведения Конкурса запланированы следующие мероприятия:

Мастер-классы по вокальному исполнительству и педагогике

Творческие встречи с выдающимися деятелями культуры РТ и РФ.

V. Порядок подачи заявок

5.1. Конкурсант должен прислать в оргкомитет не позднее 27 февраля 2020 года:

заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение №1);

квитанцию об оплате организационного взноса;

видеоматериал выступления для заочного участия.

5.2. Заявки с прикрепленными квитанциями принимаются по электронной почте sandugach_vinera@mail.ru

5.3.Предоставляются услуги концертмейстера (рояль, баян) — 500р. Ноты конкурсных произведений просим прислать единым файлом.

5.4.Заявки на участие должны быть представлены на русском языке. За достоверность данных, указанных в заявке, ответственность несет направляющая сторона.

VI. Награждение победителей

6.1. По итогам прослушиваний комиссия принимает решение о награждении победителей Конкурса.

6.2. Жюри имеет право:

присуждать не все призовые места;

делить призовые места между исполнителями;

присуждать специальные призы (За лучшее исполнение песни из репертуара В.А. Ганеевой)

6.3. Педагоги участников Конкурса награждаются благодарственными письмами.

6.4. Победители и призеры Конкурса награждаются на Гала-концерте 24 февраля, проходящем в Большом концертном зале КазГИК (г.Казань, Оренбургский тракт, 3).

VII. Условия участия в Конкурсе

7.1. Технические требования: исполнение конкурсной программы с живым музыкальным сопровождением рояль, баян и пр., либо под минусовые фонограммы на CD, флэш-носителях в WAV,WMA или mp3 форматах.

7.2. Организационный сбор участников Конкурса составляет:

Соло – 1 500 руб.

Дуэт, трио – 2 500 руб.

Ансамбли до 6 чел. — 4000 руб., 7-14 чел. – 5000 руб., от 15 чел. – 7000 руб.

участие в конкурсе концертмейстеров – 1 000 руб.

7.3. Расходы по оплате участия в Конкурсе, проезда и проживания участников и сопровождающих лиц осуществляются за счет направляющей стороны

7.4. В случае неявки участника на конкурс по причине, не зависящей от организаторов, организационный взнос не возвращается!

VIII. Адрес Оргкомитета Конкурса

8.1. Почтовый адрес: г.Казань, Оренбургский тракт 3, Казанский Государственный институт культуры, каб.80

Телефон: 8-927-439-13-71

Электронный адрес Конкурса: sandugach_vinera@mail.ru

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