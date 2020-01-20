В Казани пройдет VII Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей»

29 февраля 2020 г. состоится VII Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей» Народной артистки РФ и РТ, лауреата Государственной премии Г. Тукая, Кавалера 2-х орденов: ордена «Дружбы народов» и ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», солистки ТАГТО и Б им. М. Джалиля, профессора, зав. кафедрой сольного пения КазГИК Ганеевой Винеры Ахатовны.
Положение VII-го Международного конкурса вокалистов
«Сандугач-Соловей»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок проведения VII-го Международного конкурса вокалистов «Сандугач-Соловей» Народной артистки РФ и РТ, лауреата Государственной премии Г. Тукая, Кавалера 2-х орденов: ордена «Дружбы народов» и ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», солистки ТАГТО и Б им. М. Джалиля, профессора, зав. кафедрой сольного пения КазГИК Ганеевой Винеры Ахатовны (далее — Конкурс).
1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются:
- Министерство культуры Российской Федерации;
- Министерство культуры Республики Татарстан
- Фонд поддержки культуры при Президенте РТ
- ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»
- Факультет музыкального искусства
- Кафедра сольного пения
II. Цели и задачи конкурса
2.1. Выявление и поддержка одаренной творческой молодежи, создание условий для их творческого роста, совершенствование исполнительского мастерства солистов-вокалистов.
2.2. Укрепление творческих контактов и обмен опытом между педагогами, участниками и организациями образования сферы культуры и искусства.
III. Организационное обеспечение Фестиваля — конкурса
3.1.Для проведения Фестиваля — конкурса и подведения итогов создается оргкомитет. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- Планирует и координирует работу по подготовке и проведению конкурса;
- Утверждается состав жюри конкурса;
- Решает организационные вопросы конкурса;
- Информирует о проведении Фестиваля – конкурса: МБОУ, ДМШ, ДШИ, ВО,СМИ;
- Организует разработку условий, критерий конкурса, оценки их выполнения;
Жюри осуществляет следующие функции:
- Определяет победителей и призеров Фестиваля — конкурса;
- Составляет список участников для выступления на Гала-концерте;
- Награждение победителей, участников Фестиваля — конкурса;
IV. Порядок проведения Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются исполнители-вокалисты России, стран СНГ и зарубежья:
- студенты средне-специальных и высших учебных заведений (солисты, дуэты, вокальные ансамбли);
- учащиеся общеобразовательных учреждений, учащиеся учреждений дополнительного образования;
- участники самодеятельных творческих коллективов учреждений культуры.
- воспитанники детских дошкольных образовательных учреждений
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- академический вокал (вокал-соло, дуэт, вокальный ансамбль);
- народное пение (вокал-соло, дуэт, вокальный ансамбль);
- эстрадное пение (вокал-соло, дуэт вокальный ансамбль);
- мастер и ученик (дуэт, трио, квартет, квинтет);
- концертмейстерское мастерство (соло, дуэт).
Примечание:
Для участников ближнего и дальнего зарубежья возможно заочное участие по видеоматериалам
4.3. В каждой номинации участники подразделяются на следующие возрастные категории:
- До 6 лет (I возрастная группа);
- 7 — 9 лет (II возрастная группа);
- 10 — 12 лет (III возрастная группа);
- 13-15 лет (IV возрастная группа);
- 16-18 лет (V возрастная группа);
- 19-23 лет (VI возрастная группа);
- от 24 лет и старше, смешанная (VII возрастная группа);
4.4. Конкурс проводится в один тур.
— Все участники — вокалисты (cоло) исполняют по 1-ому произведению.
— Дуэты, трио, вокальные ансамбли и хоровые коллективы исполняют по 2 произведения.
Примечание:
Продолжительность звучания каждого произведения не более 3-х минут.
4.5. Срок проведения конкурса: 29 февраля 2020 г.
08.00 — 09.00 – регистрация
08.00 — 09.45 – акустическая репетиция в концертном зале
10.00 — торжественное открытие, начало конкурсного прослушивания
18.00 — Награждение победителей конкурса вокалистов
«Сандугач- Соловей».
4.6. В день проведения Конкурса запланированы следующие мероприятия:
- Мастер-классы по вокальному исполнительству и педагогике
- Творческие встречи с выдающимися деятелями культуры РТ и РФ.
V. Порядок подачи заявок
5.1. Конкурсант должен прислать в оргкомитет не позднее 27 февраля 2020 года:
- заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение №1);
- квитанцию об оплате организационного взноса;
- видеоматериал выступления для заочного участия.
5.2. Заявки с прикрепленными квитанциями принимаются по электронной почте sandugach_vinera@mail.ru
5.3.Предоставляются услуги концертмейстера (рояль, баян) — 500р. Ноты конкурсных произведений просим прислать единым файлом.
5.4.Заявки на участие должны быть представлены на русском языке. За достоверность данных, указанных в заявке, ответственность несет направляющая сторона.
VI. Награждение победителей
6.1. По итогам прослушиваний комиссия принимает решение о награждении победителей Конкурса.
6.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить призовые места между исполнителями;
- присуждать специальные призы (За лучшее исполнение песни из репертуара В.А. Ганеевой)
6.3. Педагоги участников Конкурса награждаются благодарственными письмами.
6.4. Победители и призеры Конкурса награждаются на Гала-концерте 24 февраля, проходящем в Большом концертном зале КазГИК (г.Казань, Оренбургский тракт, 3).
VII. Условия участия в Конкурсе
7.1. Технические требования: исполнение конкурсной программы с живым музыкальным сопровождением рояль, баян и пр., либо под минусовые фонограммы на CD, флэш-носителях в WAV,WMA или mp3 форматах.
7.2. Организационный сбор участников Конкурса составляет:
- Соло – 1 500 руб.
- Дуэт, трио – 2 500 руб.
- Ансамбли до 6 чел. — 4000 руб., 7-14 чел. – 5000 руб., от 15 чел. – 7000 руб.
- участие в конкурсе концертмейстеров – 1 000 руб.
7.3. Расходы по оплате участия в Конкурсе, проезда и проживания участников и сопровождающих лиц осуществляются за счет направляющей стороны
7.4. В случае неявки участника на конкурс по причине, не зависящей от организаторов, организационный взнос не возвращается!
VIII. Адрес Оргкомитета Конкурса
8.1. Почтовый адрес: г.Казань, Оренбургский тракт 3, Казанский Государственный институт культуры, каб.80
Телефон: 8-927-439-13-71
Электронный адрес Конкурса: sandugach_vinera@mail.ru
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