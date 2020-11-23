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В Казани пройдет XXXIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

В Казани пройдет XXXIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 23.11.2020 0 11

XXXIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева пройдет с 17 по 26 декабря пройдет в Казани только очно и без онлайн-трансляций. Об этом сообщили в Минкульте РТ.

«XXXIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева пройдет с 17 по 26 декабря 2020 года на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля. Фестиваль будет проходить очно на сцене театра. Онлайн трансляций не будет», — отметили в министерстве.

В программе спектакля будет представлено восемь спектаклей, среди которых два презентуют приглашенные коллективы Кремлевского театра и театра балета Бориса Эйфмана.

17 декабря — «Баядерка».
19 и 20 декабря Кремлевский театр представит спектакль «Руслан и Людмила».
21 декабря — «Шурале».
22 декабря — «Лебединое озеро».
23 декабря — «Дон Кихот».
25 и 26 декабря пройдут показы спектакля театра балета Бориса Эйфмана «Анна Каренина».

Татар-информ

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