В Казани пройдёт круглый стол «Халяль как образ жизни»

Сегодня, 9 сентября, в казанской мечети «Аль-Марджани» пройдёт круглый стол на тему «Халяль как образ жизни». Организаторами круглого стола выступают: ДУМ РТ, комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ, Исламский юридический центр и АНО «Центр оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья «Добрый мир для всех».

В работе круглого стола примут участие предприниматели-мусульмане, создающие инфраструктуру халяльного образа жизни в республике. На заседании рассмотрят такие вопросы, как юридические основы халяль-индустрии, внутренний и внешний халяль-туризм, благотворительность как часть халяльного образа жизни, важность развития халяльной инфраструктуры, бизнес отношения в халяль индустрии, исламская культура как часть халяльного образа жизни.

После проведения круглого стола будет опубликован справочник предпринимателей мусульман по России, Татарстану, странам СНГ Ближнего и Дальнего зарубежья.

dumrt.ru