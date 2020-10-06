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В Казани со студентами говорили о патриотическом воспитании

В Казани со студентами говорили о патриотическом воспитании

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 06.10.2020 0 2

В Казанском государственном институте культуры в формате живого диалога прошла встреча студентов и заместителя Председателя Совета муфтиев России, руководителя Автономии татар Москвы Фарита Фарисова на тему «Патриотическое воспитание молодежи: мифы и реальность».

В завершение встречи член совета Автономии татар Москвы, молодой успешный бизнесмен и блогер Ленар Рахманов рассказал участникам о пути своего становления, о сложностях и их преодолении.

По словам участников, студенты продемонстрировали высокий уровень компетенций и заинтересованность в таком формате встреч.

Автономия татар Москвы благодарит руководство и преподавательский состав института за предоставленную возможность!

Мероприятие проведено с СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ социальной дистанции и масочного режима!

Автономия татар Москвы

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