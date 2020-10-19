В Казани состоится Форум мусульманских преподавателей Татарстана

21 октября в Казани состоится ежегодный Форум преподавателей мусульманских образовательных организаций. Мероприятие проводится с 2011 года Духовным управлением мусульман РТ совместно с Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования и Российским исламским институтом. Форум является площадкой по обсуждению и решению насущных проблем в сфере мусульманского образования и воспитания. В этом году он пройдет в рамках международного симпозиума «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России».

В рамках Форума мусульманские преподаватели рассмотрят вопросы, связанные с особенностями преподавания в религиозных учебных заведениях и системой религиозного образования и религиозного воспитания в Республике Татарстан. Участникам Форума будет представлен проект онлайн-медресе от ДУМ РТ, а также практические наработки религиозного воспитания и нравственности подрастающего поколения на примере общеобразовательной школы «Ихсан (Благонравие)» г. Елабуга. С опытом работы примечетских курсов поделяться представители мечети «Заһир» села Шали Пестречинского мухтасибата, мечети «Гадель» г.Казань, мухтасибата Лениногорского района ЦРО –ДУМ РТ и пр.

В рамках международного Симпозиума «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России», который откроется в Казани 22 октября, также будут рассматриваться вопросы, касающиеся развития мусульманского образования. В частности, участников познакомят с системой подготовки магистров и докторов в Болгарской исламской академии; с опытом сотрудничества между религиозными и светскими учебными заведениями в Татарстане, подготовки специалистов начального звена с применением религиозных образовательных стандартов, организации учебной деятельности в духовных образовательных организациях с применением дистанционных образовательных технологий, организации научно-исследовательской деятельности и т.д.

Кроме того, в ходе работы Форума и Симпозиума наиболее ярким преподавателям и студентам мусульманских учебных заведений Татарстана, достигшим выдающихся результатов в своей педагогической деятельности и учебе, вручат награды ДУМ РТ, в том числе благодарственные письма и именные стипендии Муфтия РТ.

Форум преподавателей мусульманских образовательных организаций начнется в 9:00 часов 21 октября в ГТРК “Корстон”. Аккредитация СМИ по телефону: +7904 768 75 84.

dumrt.ru