В Казани состоится Гала-концерт II Международного литературного конкурса “Джалиловские чтения”

18 февраля в стенах Культурного центра “Сайдаш” состоится Гала-концерт II Международного литературного конкурса “Джалиловские чтения”. Конкурс проводился Всемирным конгрессом татар при содействии Министерства культуры РТ, а также Министерства образования и науки РТ.

Концертная программа включит в себя выступления известных татарских исполнителей, таких как участницу проекта “Голос” Саиду Мухаметзянову, вокальное трио “Булгар кызлары”, Ильгиза Мухутдинова, Альфиса Галиуллина. Наряду с именитыми певцами на сцену выйдут и победители конкурса. Напомним, всего в Чтениях приняли участие порядка 7000 человек.