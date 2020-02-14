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В Казани состоится Гала-концерт II Международного литературного конкурса “Джалиловские чтения”

В Казани состоится Гала-концерт II Международного литературного конкурса “Джалиловские чтения”

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, Международный литературный конкурс «Джалиловские чтения», 14.02.2020 0 6

18 февраля в стенах Культурного центра “Сайдаш” состоится Гала-концерт II Международного литературного конкурса “Джалиловские чтения”. Конкурс проводился Всемирным конгрессом татар при содействии Министерства культуры РТ, а также Министерства образования и науки РТ.

Концертная программа включит в себя выступления известных татарских исполнителей, таких как участницу проекта “Голос” Саиду Мухаметзянову, вокальное трио “Булгар кызлары”, Ильгиза Мухутдинова, Альфиса Галиуллина. Наряду с именитыми певцами на сцену выйдут и победители конкурса. Напомним, всего в Чтениях приняли участие порядка 7000 человек.

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