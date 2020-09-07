В Казани состоялась встреча татарских общественников

В конференц-зале Гранд отеля Казань, кстати, там же, где прошло заседание Милли Шура, прошла беспрецедентная встреча татарских общественников. Встреча такого формата состоялась впервые, давно назрела необходимость собрать общественных деятелей и активистов татарских организаций. Собралось около 70 человек, среди них были руководители общественных организаций, видные общественники, аксакалы татарского национального движения, руководители региональных ТОЦ. Так же присутствовали представители молодежных движений и блогеры, без которых Штаб татар Москвы не проводит ни одно свое заседание.

На повестке дня стояли следующие задачи:

Обсудить ситуацию с предстоящей переписью населения, методы работы с жителями крупных городов. Обсудить состояние дел в Москве, где много православных татар, людей, не знающих татарского языка, межнациональных смешанных браков. Как разговаривать с такими татарами, как убеждать их сохранить свою идентичность, по этому вопросу было важно выслушать мнение аксакалов.

Презентация выпущенной к столетию Татарстана газеты «Туган тел – Туган ил», изданной тиражом 5000 экземпляров. В газете напечатано расширенное интервью с Индусом Тагировым. Все участники встречи получили по экземпляру газеты.

Знакомство с изданной при участии Штаба татар Москвы к 75-летию Победы книгой «Из небытия в бессмертие», которая посвящена боевому пути и судьбе татарской 146й стрелковой дивизии. Двумя часами ранее несколько экземпляров книги были подарены музею 146й дивизии в Казанской кадетской школе-интернате им.

Презентация Штаба татарской молодежи.

Общение активистов штаба с общественниками Казани по острым актуальным вопросам.

На встрече присутствовали видный политический деятель Фандас Сафиуллин, молодой перспективный ученый Ильнар Гарифуллин, известный краевед, профессор Альберт Бурханов, председатель Шура Аксакалов РТ Рауф Ибрагимов, народный артист РТ Азгар Шакиров, журналисты, блогеры, региональные общественники, активисты Штаба татар Москвы. Ильнар Гарифуллин в своем выступлении дал высокую оценку активному интернет-продвижению Штаба татар. Координатор Штаба татар Гульнара Яруллина рассказала о деятельности штаба, о завершении проекта 100 фильмов к 100-летию Татарстана, сотрудничестве с другими общественными организациями, отчиталась по работе онлайн.

Азгар Шакиров своим первым выступлением сразу задал тон всей встрече, его речь была о гордости, самоощущении татар, о важности держать высокую планку во всех делах. Была очень жаркая дискуссия по проблеме сохранения татарского языка и культуры, штаб татар получил установку, в каком направлении двигаться. Руководитель штаба Ямалеев Р.Ф. рассказал о последних мероприятиях штаба, о методах работы с молодежью в плане развития ответственности, привитию любви и интереса к национальной культуре и языку. Такая работа проходит в формате тренинга, согласно разработанной в штабе стратегии. Альберт Бурханов напомнил, что прежде всего татарский язык, традиции и аутентичная культура сохраняется в деревнях, а деревни сейчас исчезают, и с этим надо что-то делать на государственном уровне, без деревни язык погибнет. Фандас Сафиуллин поделился проблемами сегодняшней школы в связи с ограничением преподавания татарского языка. У него была интересная идея все учебники, стихи, песни оцифровать и включить в энциклопедию для будущих поколений. Рауф Ибрагимов очень убедительно высказался о том, что невозможно сохранить язык отдельно от духовной составляющей нации, важно, чтобы хазраты вели проповеди на татарском языке. Затронули и вопросы педагогики, на сегодняшний день учитель это не только преподавание грамматики, это еще и человек, прививающий ученикам духовные ценности, гордость за свою нацию, национальное самосознание, стремление к просвещенности т постоянному самообразованию. На сегодняшний день в семье редко учитывается такой аспект воспитания, особенно в смешанных браках. Поэтому эту обязанность должен взять на себя учитель, важно и родителям донести эту мысль: язык – ключ к огромному культурному, духовному, историческому наследию. Знать татарский – престижно, т.к. наш язык дает возможность понимать речь нескольких тюркских народов.

Так же был поднят вопрос по переписи населения, под девизом «не потерять ни одного татарина» было решено активно привлечь к работе журналистов и блогеров, повторить поездку в Башкирию и другие проблемные регионы. По поручению ВКТ Штаб татар обязуется до переписи населения посетить эти регионы. После снятия ограничений штаб уже успел побывать в десяти районах (Набережные Челны, Мензелинск, Агрыз, Нижнекамск и другие города). Активисты штаба посетили библиотеки и провели работу по поднятию престижа татарской литературы, была проведена подписная кампания и подарены татарские книги. В дальнейшем большой акцент будет сделан на работе в Башкирии. Так же штаб старается в формате своеобразного сетевого маркетинга проводить разъяснительную работу с соседями, родственниками, друзьями и близкими, сколько угодно раз рассказывая об истории татарского народа, о красоте языка и величии духа татарского народа. Конечно, Москва в этом вопросе самый сложный город, большинство татар уже не говорят на родном языке, в отличие, например, от представителей кавказских народов. Много смешанных браков, молодежь больше не видит смысла в изучении татарского. Важно переломить эту тенденцию среди молодежи, сделать перезагрузку в головах, возродить любовь и уважение к своей нации, привить ответственность за сохранение родной культуры и идентичности.

Присутствующих заинтересовало выступление Лилии Гадель о появлении такого своевременного нового движения как Штаб татарской молодежи. Новая организация подключает к активной общественной жизни юное поколение 15-20-летних, ведет переписку с ребятами из разных городов от Донецка до Камчатки, налаживая обратную связь. Штабу татарской молодежи всего четыре месяца, но деятельность штаба уже вызывает большой интерес. Сейчас у молодежи появился ресурс, на котором можно общаться, делиться своим мнением, знакомиться, быть услышанным, чувствовать себя важным.

Встреча была очень полезной и продуктивной, штаб татар уезжает с большим багажом идей, мыслей и проектов. Итогом заседания стала принятая резолюцию, отредактированная версия которой, с учетом всех выступлений, будет опубликована на сайте Штаба татар. В конце мероприятия всем участникам заседания раздали любимые татарские издания, газеты, журналы и, по правилам традиционного татарского гостеприимства, угостили чаем с домашним чак-чаком.

Штаб татар Москвы