В Казани состоялось открытие выставки петербургского художника Азата Галимова

В рамках проекта «Незримые узы с Родиной» 30 июля 2020 года в Центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Азат Галимов. Между Западом и Востоком», приуроченная к 100-летию ТАССР.

Образ столицы Татарстана в творчестве мастера лучше всего объясняет название выставочного проекта «Незримые узы с Родиной», которое было организовано Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это возвращение художника к духовным святыням и памятникам культуры своего народа.

В посвящённых этому городу работах присутствуют величественные стены белокаменного Кремля и его символы – башня Сююмбике и возрождённая мечеть Кул Шариф, уникальные старинные силуэты Азимовской и Бурнаевской мечетей.

В экспозиции представлены 154 работы, написанные в разные годы во многих уголках мира и России. Выставка будет работать до 30 августа.

tatspb.tatarstan.ru