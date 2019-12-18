В Казани состоялось Расширенное заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар

18 декабря 2019 года в ГТРК «Корстон-Казань» состоялось Расширенное заседание Национального совета Всемирного конгресса татар.

Работу заседания открыл руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ринат Закиров. Он рассказал о вопросах, которые будут обсуждаться на заседании, и о регламенте выступлений.

«В сегодняшнем заседании принимают участие руководители татарских организаций из 63 регионов России, Республики Татарстан и 29 зарубежных стран. Здесь же присутствуют представители государственных структур республики. До этого состоялось заседание Национального совета Всемирного конгресса татар, где были подведены итоги деятельности Всемирного конгресса татар в 2019 году и намечены задачи на 2020 год. Утвержден план работы. С ним вы можете ознакомится на официальном сайте Всемирного конгресса татар», — сказал Ринат Закиров.

Он также добавил, что назначены официальные представители Конгресса в Республике Башкортостан — Альфред Давлетшин, в Тюмени — Ринат Насыров.

С докладом на тему «Развитие сотрудничества татарского бизнеса и общественных организаций» выступил сопредседатель общественной организации «Инвестиционная Россия» г. Сургут Алексей Сафиоллин.

«В 2015 году мы взяли на себя обязательство создать в России собственные информационные платформы. В течение 5 лет мы создали такой продукт, который мог бы собрать данные всех населенных пунктов России», — сказал он.

Председатель региональной общественной организации Ростовского областного татаро-башкирского культурного центра «Якташлар» Марсель Бадгутдинов ознакомил присутствующих с деятельностью организации. Как сообщил Марсель Бадгутдинов, на сегодняшний день в Ростове проживает 5900 татар. Здесь работает татарская воскресная школа, в которой 20 детей совершенствуют татарский язык. «Сегодня остро стоит вопрос приобретения пособий для учеников», — подчеркнул Марсель Бадгутдинов.

Председатель региональной татарской национально-культурной автономии Удмуртской Республики Рамзия Габбасова в своем выступлении отметила важную роль проведения грантов в республике. «Сегодня нет необходимости искать спонсоров», — сказала Рамзия Габбасова. На сегодняшний день в Удмуртии работает газета “Янарыш». За печатное издание тиражом в 14 тысяч экземпляров Рамзия Габбасова выразила благодарность правительству Татарстана.

Исполнительный директор Башкирской республиканской общественной культурно-просветительской организации “Берлек”, организатор Дискуссионного клуба имени М. Султановой-Акчуриной Нафиса Акчурина в своем выступлении сделала акцент на Международном конкурсе “Татар кызы”, зародившегося в Башкортостане.

Председатель Совета Региональной татарской общественной организации “Мирас” Тюменской области Луиза Шамсутдинова рассказала о реализованных в последние годы программах “Мирас”. Особенно она остановилась на проведении фестиваля «Искер-жыен», который проводится с 2008 года. Как известно, в фестивале принимают участие государственные, общественные, национальные организации областей, регионов, республик и автономных округов, солисты и национальные творческие коллективы из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Особое внимание делегатов вызвало выступление председателя Общества культуры и поддержки казанских татар турецкого города Анкары Фуата Тиниша. В своем выступлении он рассказал об истории татар, проживавших когда-то на территории Маньчжурии.

В завершение заседания руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров попросил участников заседания утвердить резолюцию заседания. Резолюция была принята единогласно.

Состоялась и церемония награждения. Указ о награждении Президента озвучил первый заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.