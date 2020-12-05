5 декабря в Казани состоялось заседание Национального совета Всемирного конгресса татар. 12 членов Национального совета из Татарстана участвовали в заседании из зала совещаний Исполкома ВКТ, а соотечественники из Российской Федерации и Зарубежья, учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в мире, приняли участие в мероприятии через связь «Zoom».

Заседание началось с приветствия заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и ознакомления с повесткой дня.

Василь Шайхразиев поблагодарил бывшего руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Рината Закирова за многолетнюю деятельность и выдвинул на рассмотрение съезда Всемирного конгресса татар кандидатуру Даниса Шакирова в качестве нового руководителя. В свою очередь, члены Национального совета единогласно поддержали кандидатуру нового руководителя исполкома Даниса Шакирова.

Второй вопрос, который был поднят на заседании, — это отчет за 2020 год и утверждение проекта плана работы Всемирного конгресса татар на 2021 год, подготовленного в рамках реализации «Татары: стратегия действия». Василь Шайхразиев отметил, что план из 352 мероприятий был направлен руководителю каждой татарской общественной организации и подготовлен в рамках реализации стратегии “Татары: стратегия действия”. “Как известно, 29 августа текущего года на Национальном собрании была принята стратегия действия. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем ежегодном Послании Государственному Совету отметил, что «задача Всемирного конгресса татар — реализация стратегии, принятой в Национальном собрании». В следующем 2021 году наша деятельность будет проходить в рамках реализации стратегии”, — подчеркнул председатель Национального совета.

Напомним, что на днях план работы за 2021 год будет размещен и на официальном сайте Всемирного конгресса татар. В течение недели руководители татарских общественных организаций смогут направить свои замечания и предложения в приемную исполкома ВКТ, чтобы также внести их в план.

Следующим пунктом повестки дня стало ознакомление с отчетом контрольно-ревизионной комиссии Всемирного конгресса татар. Его зачитал председатель комиссии Алмаев Анвар Ибрагимович. Также в ходе заседания член Национального совета, историк Дамир Исхаков выступил с предложением создать экспертный совет при Всемирном конгрессе татар. Это предложение было поддержано членами Совета.

Как известно, указом Президента Республики Татарстан 2021 год объявлен «Годом родных языков и народного единства». В связи с этим Национальным советом Всемирного конгресса татар было озвучено предложение объявить 2021 год «Годом единства татарского народа». В дальнейшем Национальный совет будет присваивать каждому году отдельное название.

Булат Ибрагимов